La Juve pensa al prossimo mercato, Tuttosport: "Si parte dagli scambi"

vedi letture

Il mercato estivo è ancora lontano ma in casa Juve sono iniziate le grandi manovre. La formazione bianconera starebbe già pianificando le trattative per la prossima stagione per rinforzare la rosa e trovare gli elementi giusti da affidare ad Andrea Pirlo. Saranno diversi gli scambi che potrebbero portare diverse novità in rosa. Questo il titolo dell'edizione odierna di Tuttosport a riguardo: "Si parte dagli scambi: la mappa della Juve".