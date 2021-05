La Juve trova De Paul, La Stampa: "Non è mai stato perso di vista, ma ora è tutto congelato"

La sfida contro la Juventus sarà per De Paul una vetrina importante, l'ennesima occasione per dimostrare quanto Udine gli stia stretta. Sulle tracce dell'argentino - scrive oggi La Stampa - c'è da tempo l'Inter: nemmeno la Juve lo ha mai perso di vista, ma in questa fase molte strategie del club bianconero sono congelate. A Dybala e De Paul, compagni nella Nazionale argentina, piacerebbe giocare insieme a Torino: scenario che, secondo il quotidiano, non è del tutto irrealizzabile.