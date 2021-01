La Lazio di Inzaghi verso Parma e Roma, Il Messaggero: "Mosse per il balzo Champions"

Dopo la rigenerante vittoria contro la Fiorentina, la Lazio si prepara a sfidare il Parma, domenica. Il Messaggero scrive che tornerà dalla squalifica il leader Leiva al posto d'Escalante, ma il quotidiano si chiede se Inzaghi farà comunque più turnover dato che venerdì 15 c'è il derby. Resta per esempio acciaccato Immobile, che potrebbe riposare. Al Tardini bisognerà conquistare un altro successo per risalire la classifica e due vittorie di fila i biancocelesti le hanno inanellate solo una volta in stagione: dopo il 2-1 casalingo al Bologna, il 3-4 trovato da Caicedo col Torino. Felipao tra l'altro non verrà fatto partire se non a fronte di una offerta monstre. In avanti si candida Muriqi. Buone notizie dall'infermeria: presto tornerà Fares, mentre Lulic sta testando la caviglia sinistra. Quanto al mercato, Tare ribadisce che non ci saranno interventi a gennaio, ma sbircia comunque qualche occasione.