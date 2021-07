La regola del 9. La Stampa sull'Italia: "Si può trionfare senza centravanti?"

vedi letture

La regola del nove - scrive La Stampa - vale per tutti, un po' meno per la divertente Italia di Mancini. Più Immobile di Belotti, il punto di partenza col Belgio, ma niente è decisivo con il terzo incomodo, il giovane e vivace Raspadori, in lista di attesa. In azzurro c'era una volta Vieri, due anni più tardi Toni, in Sudafrica Gilardino, nel 2012 Balotelli. Infine nel 2016 Pellè. L'unico dubbio oggi è se si possa trionfare senza l'indispensabilità della punta.