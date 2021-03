La Roma accelera, Fiorentina in stallo. Gazzetta: "Nuovi stadi, strategie diverse"

La Gazzetta dello Sport oggi dedica spazio alla questione stadio e alle differenze in atto tra le due proprietà americane di Roma e Fiorentina. Problemi analoghi, declinati in maniera diversa scrive la rosea. Rocco Commisso, dopo un breve flirt, è andato in rotta di collisione con la politica Fiorentina, Dan Friedkin ha accantonato il progetto ereditato da Pallotta su Tor di Valle, per puntare a costruire il solo stadio (senza centri commerciali) in un’area che fin dal principio sia gradita anche al Comune. Ieri un incontro tra Freidkin e la sindaca Raggi, che ha confermato il timing di massima dell'operazione: due anni per le autorizzazioni e due per la costruzione. Apertura prevista: 2026. Aria diversa, invece, si respira a Firenze: il Comune porterà avanti il restyling del Franchi, ma non ha la certezza di avere una squadra di Serie A che possa utilizzarlo. Tra un anno Comune e Fiorentina dovranno ridiscutere dell’affitto del Franchi. Chissà se nel frattempo l’ipotesi nuovo stadio a Campi avrà preso corpo.