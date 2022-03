La Roma fa i casting per l’attacco, Gazzetta: “Altro portoghese in lista, è Gonçalo Guedes"

Al netto di ciò che potrà essere la cessione o meno di Zaniolo - scrive La Gazzetta dello Sport - al momento, il casting per l’attacco della Roma prevede una rosa in cui spunta anche il nome di un altro portoghese. Si tratta Gonçalo Guedes, 25 anni, attaccante del Valencia che ha il contratto in scadenza nel 2023, anche se il valore del suo cartellino per ora è difficile che sia inferiore ai 30 milioni. Il motivo è semplice, visto che finora Guedes ha segnato 13 gol e fornito 5 assist. Comunque, se il portoghese può giocare su tutto il fronte d’attacco, non c’è solo lui nel mirino.