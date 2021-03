La serie A in streaming. Corriere dello Sport: "Dazn vince la battaglia, svolta storica"

A pochi giorni dal gong si è risolta la 'grana' relativa ai diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024. "Dazn vince la battaglia, svolta storica. Serie A in streaming" scrive il Corriere dello Sport. Sedici voti a 4, con Sassuolo, Sampdoria, Genoa e Crotone a votare contro. Decisivo il cambio fronte di Roma, Bologna, Benevento e Cagliari. Investimento da 840 milioni per avere 7 gare in esclusiva e 3 in co-esclusiva. Non è stato assegnato il pacchetto 2. La Lega spera di poter incassare altri 100 milioni, l'offerta di Sky è di 70 milioni, si andrà avanti a trattare fino a lunedì, con alcuni club (Roma, Bologna e Cagliari su tutti) che spingono affinché Sky non resti a mani vuote. Al momento la Lega incasserà 910 milioni per il prossimo triennio, cifra non lontana dai 973 del triennio 2018-2021.