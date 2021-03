La strana coppia per braccare l'Inter. Gazzetta dello Sport: "Milan, tocca a Rebic e Leao"

La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna dedica uno spazio ai rossoneri con questo titolo: "Milan, tocca a Rebic e Leao". Riflettori puntati sul croato e sul giovane ex Lille che dovranno districarsi senza il capobranco Ibrahimovic che sarà comunque a San Siro, sintomo che il primo posto non vuol essere mollato. Rebic si è ripreso in fretta dopo l'infortunio dell'Olimpico ed è finalmente in fiducia dopo un periodo lungo di appannamento. L'ex Eintracht è così, alti e bassi, ma il futuro è suo insieme a Leao. Ibra è Ibra, ma c'è vita anche senza di lui soprattutto se davanti ci sono due giocatori così bravi ad adattarsi.