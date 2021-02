Lautaro a La Gazzetta dello Sport: "Vicino al Barça, ma ora mi vedo all'Inter per molto tempo"

"Vicino al Barça, ma ora mi vedo all'Inter per molto tempo": parola di Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Il giocatore nerazzurro ha parlato del mancato approdo al Barcellona: "Si stava lavorando, la strada era quella, poi non so dirti quanto sono arrivato vicino a quel club. Ma con Conte fui molto chiaro. Gli dissi: 'La mia testa è qui, è una promessa, non mi faccio condizionare'. Ma tanto ora è il passato, rinnovo con l’Inter". Ora infatti è pronto il rinnovo con i nerazzurri e il Toro si vede interista ancora a lungo: "Troveranno il momento per l’ufficialità, io intanto gioco. Ma il mio futuro è qui".