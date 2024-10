Lazio, certezza Zaccagni: adesso il numero dieci deve crescere anche in Europa

vedi letture

La Lazio cerca il tris in Europa League, dove oggi sarà protagonista nella terza giornata andando a far visita agli olandesi del Twente. Una trasferta decisamente delicata per i biancocelesti che ad Enschede vorranno trovare un'altra vittoria per restare in testa alla classifica a punteggio pieno. Il riferimento del gruppo di Marco Baroni - si legge anche su La Gazzetta dello Sport - sarà certamente capitan Mattia Zaccagni. Il numero dieci biancoceleste avrà il compito di prendere in mano la squadra in terra olandese, con l'intento di rialzarsi dopo il ko subito a Torino contro la Juventus.

Zaccagni del resto sarà uno dei quattro superstiti della sfida dell'Allianz, dato che Baroni opterà per diversi cambi in vista del Twente. L'ex Verona di conseguenza dovrà puntare ad un nuovo salto di qualità a livello internazionale, uno step che lo renderebbe un giocatore di primissimo livello. In Europa infatti Zaccagni ha fatto vedere meno rispetto a quanto fatto in Italia, mettendo a segno un totale di due reti compresa anche l'ultima segnata al Nizza qualche settimana fa. Chiaramente Zac non è un bomber da trenta reti stagionali, ma è lecito attendersi qualcosa di più da un calciatore del suo valore. Ad Enschede giocherà la sua prima da titolare in Europa League, con l'obiettivo di vincere e incrementare un rendimento già importante.