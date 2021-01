Lazio, Inzaghi si aggrappa a Luis Alberto. Corriere dello Sport: "Insostituibile"

vedi letture

Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna dedica uno spazio alla Lazio e a Luis Alberto con il titolo seguente: "Insostituibile". Il Mago è la vera diversità biancoceleste visto che può essere attaccante, trequartista o regista decentrato: è unico e universale, insostituibile per Inzaghi. Mancherà Leiva per squalifica, ma altrimenti quei tre di centrocampo non escono mai anche se in panchina ci sono quattro o cinque centrocampisti. Il tecnico avrebbe avuto volentieri David Silva, così da alternarlo a quel Luis Alberto che anche a Marassi ha giocato 90 minuti.