Lazio, l'attacco non è Felipe. Il Messaggero: "Problemi per Caicedo, pronto Correa"

vedi letture

Il Messaggero scrive "Ansia Caicedo". Si teme che l'attaccante possa dare forfait per la gara con l'Udinese sul filo di lana. Una piccola tegola che non ci voleva anche perché Simone Inzaghi era pronto a riproporlo in coppia con Immobile. Si deve decidere in fretta e se necessario cambiate strategia tattica in corsa. Dietro che scalpitano ci sono Correa e Muriqi, ma l'argentino sembra in netto vantaggio.