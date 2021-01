Lazio, la scossa di Lotito. Il Messaggero: "Il presidente richiama squadra e tecnico"

"Il presidente richiama squadra e tecnico". Questo il titolo che Il Messaggero dedica alla Lazio in edicola nell'edizione odierna. Lotito era già a Formello ieri mattina per attendere Inzaghi ed i calciatori per dare la scossa. Non c'è stata nessuna furia, ma un avvertimento: "Questa rosa è stata costruita per la Champions. Ricordatevi quali sono i nostri obiettivi perché sinora non avete dimostrato quanto valete e lo voglio vedere subito contro la Fiorentina". Anche con Inzaghi è andato in scena un confronto pacato, insieme all'appuntamento per mettere definitivamente la firma sul rinnovo di contratto. Mini-vertice anche con Tare per capire la prossima mossa sul mercato da fare.