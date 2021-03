Lazio-Torino si gioca, furia Lotito. Corriere dello Sport: "Pronta la denuncia penale?"

All'indomani della decisione del giudice sportivo in merito alla gara mai disputata tra Lazio e Torino, Claudio Lotito si prepara a scatenare una battaglia legale durissima, tra ricorsi e forse anche denunce penali. Ne è certo il Corriere dello Sport, che riferisce come la volontà di Lotito e dei suoi legali sia quella di arrivare fino in fondo, senza fermarsi alla Corte Sportiva di Appello o al Collegio di Garanzia del CONI. Provvedimenti che i biancocelesti definiscono "illegittimi": per i legali del club "appare evidente la costruzione volontaria dell'impedimento al viaggio che il Torino avrebbe dovuto intraprendere il 2 marzo". Lo stesso giudice Mastandrea scrive che dal nono giorno, quindi da mercoledì 3 marzo, il gruppo squadra avrebbe potuto partire per Roma: una scadenza prorogata da un documento della ASL che la Lazio ritiene vietato. Su queste basi, non è escluso che la società decida di rivolgersi alla Procura della Repubblica di Torino, denunciando i dirigenti della ASL, rei - secondo i biancocelesti - di aver allungato la quarantena dei granata con l'obiettivo di annullare il match in programma all'Olimpico.