Le aperture inglesi - "Late Scott": McTominay-gol al 98', United ai quarti di FA Cup

Le aperture inglesi di oggi, mercoledì 10 febbraio 2021.

The Sun

"The magic of the cut"

Manchester United all'ultimo respiro contro il West Ham in FA Cup: grazie alla rete siglata al novantottesimo minuto da Scott McTominay i Red Devils strappano il pass per i quarti di finale della competizione.

Mirror

"Scottcha"

La rete messa a segno nei tempi supplementari da McTominay rovina il ritorno a Manchester di David Moyes, ex allenatore dello United e oggi in sella al West Ham.

Daily Express

"Late Scott!"

Anche qui il protagonista è il giovane talento del Manchester United, che con il suo gol ha regalato al Manchester United l'accesso ai quarti di FA Cup, evitando così lo spettro dei calci di rigore.