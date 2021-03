Le aperture inglesi - Liverpool in crisi, l'appello di Klopp: "Voglio solo gente leale qui"

Le aperture inglesi di oggi, sabato 6 marzo 2021.

Daily Express

"Dimostratemi lealtà"

Il quotidiano apre con le dichiarazioni di Jurgen Klopp, che in un momento così complicato si aspetta che le sue stelle "gli stiano vicino". Il tecnico ha inoltre assicurato che non esiste alcun caso Salah.

Daily Star

"Sling Jur hook"

Anche qui ampio spazio alle parole di Klopp, che avverte le sue star "imbronciate": "Voglio solo gente leale qui". Il Liverpool è in grande difficoltà in questa stagione: cinque sconfitte consecutive in casa per i Reds, scivolati in settima posizione in Premier.