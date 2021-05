Le aperture inglesi - Si infiamma il mercato: Kane chiede la cessione al Tottenham

Di seguito le aperture inglesi di oggi, martedì 18 maggio:

Star Sport

"Kane: io ho finito"

La notizia che tutti i tifosi del Tottenham temevano arrivasse è arrivata: Harry Kane ha chiesto la cessione al club. L'attaccante vuole lasciare il Tottenham questa estate ed è pronto a dare il via ad un'asta in cui la spunterà il miglior offerente, sia per il club che per il giocatore. La fine di un'era in casa Tottenham.

Mirror Sport

"Pronti 100 milioni per Kane"

La notizia ha scosso tutto l'ambiente calcistico inglese, ma Harry Kane ha chiesto al Tottenham di essere ceduto prima dell'Europeo e ha chiesto di considerare qualsiasi offerta. Le due big di Manchester ed il Chelsea sono pronte a mettere sul piatto 100milioni di sterline.

The Guardian

"Tottenham sotto choc: Kane chiede la cessione"

Da dieci anni Harry Kane è un giocatore degli Spurs, ma ora è arrivato il momento di cambiare aria, almeno nelle intenzioni del giocatore. E così si prospetta un'asta importante nelle prossime settimane, con il club sotto choc per la richiesta del giocatore di punta.