Le aperture portoghesi - Joao Mario al Benfica entro 48 ore. CR7 rinnova con la Juve?

vedi letture

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, lunedì 5 luglio 2021, c'è spazio principalmente per il mercato e per il futuro di Joao Mario, conteso da Sporting e Benfica. Le Aquile pronte a offrire 7,5 milioni di euro all'Inter, il giocatore ha già parlato con il Benfica e ha detto che si sente pronto per questa nuova avventura: il club conta di chiudere in 48 ore. E spazio anche al futuro di Cristiano Ronaldo: rinnova con la Juve?

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Para fechar jà"

Record: "Vinagre garantido"