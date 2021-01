Le aperture portoghesi - Lo Sporting allunga sul Benfica, ma perde Palhinha per il derby

vedi letture

Le aperture portoghesi di oggi, mercoledì 27 gennaio 2021.

A Bola

"Indomabile"

Vittoria per due reti a zero dello Sporting Lisbona sul Boavista: i Leoes non rallentano e aumentano il divario dal Benfica, che ora dista sei lunghezze. Di Nuno Santos il gol che ha aperto il match, seguito dal colpo del k.o. a firma Pedro Porro.

Record

"Vittoria fino alle lacrime"

Lo Sporting Lisbona allunga sul Benfica, prossimo avversario in Primeira Liga, ma perde Palhinha per il derby: subentrato nel finale, il centrocampista (diffidato) è stato ammonito e sconterà un turno di stop. L'ex Belenenses ha lasciato il campo in lacrime per la disperazione.