Le aperture portoghesi - Roma ha un nuovo imperatore. Amorim squalificato sei giorni

vedi letture

Di seguito le aperture portoghesi di oggi, mercoledì 5 maggio:

A Bola

"Allenatore da scrivania"

Amorim, tecnico dello Sporting Lisbona, è stato sospeso per sei giorni per alcune dichiarazioni rilasciate lo scorso ottobre, e non potrà dunque seguire da vicino la squadra contro il Rio Ave. Tante le polemiche, soprattutto per il tempismo della squalifica, dopo 7 mesi dal fatto. Ma Amorim la prende con filosofia: "L'unico modo per rispondere è vincere".

"Roma ha un nuovo imperatore"

Josè Mourinho sarà il nuovo allenatore della Roma, per 7 milioni l'anno, fino al 2024. Il tecnico portoghese farà così ritorno in Italia 11 anni dopo il triplete vinto con l'Inter.



Record

"Amorim si morde la lingua"

Il tecnico dello Sporting, squalificato per sei giorni per un fatto accaduto ad ottobre, risponde con ironia e silenzio alle domande dei giornalisti in conferenza stampa, evitando di incorrere in nuove sanzioni.