Le aperture spagnole - Barça, così si gioca in Coppa: eroico! Real, Hazard è di nuovo ko

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi giovedì 4 febbraio 2021:

Marca

"Così si gioca la Coppa!"

Ampio spazio in apertura di prima pagina per il match tra Granada e Barcellona finito 5-3 per i blaugrana. Le due squadre hanno dato vita a un 'partidazo' con i catalani che erano sotto 2-0 all'87'. Kenedy e Soldado hanno messo alle corde gli ospiti, ma poi un Griezmann stellare ha trascinato la gara ai supplementari. Il Granada ha segnato il 3-3 al 103', ma De Jong al 108' e Jordi Alba al 113' lo hanno condannato.

As

"Di nuovo ko"

Questa volta è il Real Madrid e in particolare Eden Hazard a guadagnarsi la prima pagina del giornale con l'ennesimo infortunio di cui è rimasto vittima. Il belga non tornerà per almeno tre settimane ed è la nona volta che si ferma ai box. Da quando è arrivato a Madrid è stato assente per 283 giorni ed ha perso 43 partite.

Sport

"Bestiale!"

La vittoria del Barcellona per 5-3 contro il Granada trova terreno fertile nelle prime pagine di stamani. Rimonta da campioni: i blaugrana hanno ottenuto il passaporto per le semifinali di Coppa in modo brillante e in una partita folle che si è risolta ai tempi supplementari. La squadra di Koeman era sull'orlo del ko (2-0), ma Griezmann e Jordi Alba sono stati fondamentali nella reazione essendo stati protagonisti in quattro reti.

Mundo Deportivo

"Eroico!"

Sempre il Barcellona a dominare l'apertura della prima pagina di stamani. In una partita epica, i blaugrana hanno vinto ai supplementari dopo essere stati sul 2-0 negli ultimi 4 minuti. Con le doppiette di Griezmann e Alba, i catalani non si sono arresi nonostante 3 tiri sul palo.