Le aperture spagnole - "Barcellona imperdonabile: non sfrutta lo scivolone dell'Atletico"

Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli, in edicola questa mattina. Tra i temi caldi, la mancata vittoria del Barcellona contro il Cadiz, che non ha visto i blaugrana sfruttare lo scivolone dell'Atletico Madrid, sabato con il Levante, per recuperare terreno in classifica. Ora si fa dura in Liga.

Marca

"Addio anche alla Liga?".

Il Barcellona non approfitta dello scivolone dell'Atletico. Il Cadiz pareggia dopo due minuti una partita che il Barça non ha saputo chiudere, restando a otto punti dalla testa.

Sport

"Imperdonabile!".

Il Barça ha mancato l'inciampo dell'Ateltico con un deludente pareggio al Camp Nou che non gli permette di rientrare nella Liga. Messi ha aperto su rigore, i Blaugrana hanno dominato senza pungere e un altro assurdo rigore di Lenglet ha propiziato il pareggio di Cadiz.

Mundo Deportivo

"Imperdonabile!".

Il Barça getta in mare una vittoria necessaria a seguito di un ingenuo e puntiglioso rigore di Lenglet. Incapaci di chiudere la partita dopo il gol iniziale di Messi, i Blaugrana sono a 8 punti dall'Atletico.

AS

"Il Barça è cancellato".

Il Cadiz pareggia al Camp Nou all'89'. Gli uomini di Koeman non sfruttano la sconfitta dell'Atletica per superare la leader. Il Siviglia conquisterà il terzo posto in Liga oggi se vincerà contro l'Osasuna.