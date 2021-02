Le aperture spagnole - Haaland altro animale. Tifosi del Real a Florentino: "Prendi Mbappé"

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi giovedì 18 febbraio 2021.

Marca

"Haaland un altro animale"

Nell'apertura della prima pagina c'è spazio per il norvegese ed il Borussia Dortmund vittoriosi 3-2 a Siviglia. Il capocannoniere della Champions League è stato un pericolo costante per la retroguarda andalusa. Segna due gol e continua la sfida con Mbappé su chi sia il nuovo re del calcio europeo: "Ho visto la sua tripletta e mi sono motivato". Coraggiosa reazione degli uomini di Lopetegui dopo i gol subiti.

As

"'Florentino compralo'"

Titolo eloquente quello dedicato a Kylian Mbappé da parte del giornale in apertura in prima pagina stamani. Clamoroso tra i tifosi del Real Madrid: il 65% degli utenti internet di As preferisce il francese ad Haaland. L'operazione è quasi impossibile: richiede l'estinzione dei debiti, l'adattamento del suo stipendio e la vendita di giocatori. Il PSG vuole trattenerlo fino al 2022 se non rinnova.

Sport

"Passo ai giovani"

Ampio spazio al Barcellona nell'apertura della prima pagina. Dopo la debacle contro il PSG, il club vede molto difficile la possibilità di vincere un titolo e darà la priorità a dare minuti ai giocatori utili in prospettiva futura. Koeman non vuole che nessuno abbassi le braccia, ma ritiene essenziale che diversi calciatori possano crescere in modo da avere successo in futuro.

Mundo Deportivo

"Scintille"

Il quotidiano torna invece sulla sconfitta del Barcellona per 4-1 contro il PSG raccontando qualche episodio al limite. Mbappé durante la gara ha minacciato Jordi Alba dopo uno scontro con Dest e Piqué è stato costretto a fare da pacere: "Per strada ti ammazzo". Si prevede un ritorno caldo con il laterale che ha risposto così alla stella francese: "Stai imparando dal peggio, stupido".