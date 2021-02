Le aperture spagnole - "Il Real è ridotto all'osso ma vivo. Barça, Messi fa bello e cattivo tempo"

vedi letture

Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli, in edicola questa mattina. Tra i temi principali, la vittoria del Barcellona in campionato contro il Betis e la partita che attende il Real Madrid domani contro il Getafe.

Marca

"Prendete i galloni".

Casemiro, Courtois e Asensio fanno un passo avanti di fronte alle difficoltà. Insieme ai pesi big Benzema, Modric e Kroos si assumono la responsabilità in mezzo a una piaga di vittime.

Mundo Deportivo

"Trincazo".

Un gol superbo di Trincao culmina in un'altra rimonta e chiude la sesta vittoria consecutiva per il Barcellona in campionato. L'ingresso di Messi, provvidenziale: segna l'1-1 e genera la giocata del secondo gol per i blaugrana.

AS

"Ridotto all'osso ma vivo".

Zidane ha solo 12 giocatori della prima squadra per ospitare domani il Getafe. Il francese definisce i suoi undici per la sfida di Champions League: Courtois; Carvajal, Nacho, Varane, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Lucas, Benzema e Asensio.

Sport

"Inestimabile".

Messi ha cambiato la partita con il suo ingresso al minuto 57 e ha guidato la rimonta di una squadra che ha già 6 vittorie consecutive. Trincao ha esordito sotto porta con il gol che decreta i tre punti di Benito Villamarin.