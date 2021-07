Le aperture spagnole - L'Europeo conferma la Spagna favorita per il Mondiale. Inghilterra in finale

vedi letture

Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli, stamani in edicola.

AS

"Generazione del Qatar".

L'Europeo conferma la Spagna come candidata al prossimo Mondiale. Luis Enrique rinnoverà fino al 2024 non appena la Selezione si qualificherà per la nomina.

Sport

"Il franco vittorioso".

Luis Enrique esce molto sostenuto dopo l'ottimo Campionato Europeo della squadra e affronterà le sfide della Nations League e della Coppa del Mondo. Il selezionatore continuerà a scommettere sul gruppo dei giovani calciatori perché è convinto che sia iniziato un ciclo di successi.

Marca

"Notevole".

Macro-indagine Marca.com: i tifosi valutano la Spagna.

Mundo Deportivo

"Kane decide a Wembley" .

Segna ai supplementari dopo aver sbagliato un rigore e la finale vedrà l'Italia contro l'Inghilterra.