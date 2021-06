Le aperture spagnole - La Spagna gioca meglio della Svezia ma non segna

vedi letture

Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli, in edicola questa mattina.

AS

"Assedio senza reti".

Un possesso del 75% e 953 passaggi non servono alla Spagna per abbattere il muro svedese. Pitos per Morata. Gli uomini di Anderson hanno avuto due grandi opportunità. Luis Enrique: "Non è una scusa, ma il campo non ha aiutato".

Sport

"Buon esordio... Nessun premio."

La squadra spagnola, di gran lunga superiore alla Svezia calcisticamente, si è schiantata contro il muro di Olsen. La mancanza del gol è tornata a penalizzare la squadra di Luis Enrique, che avrebbe meritato la vittoria.

Marca

"Tutto bene tranne il gol".

La Spagna gioca, controlla e domina ma non trova la meta.

Mundo Deportivo

"La manita".

Marcelino recluta cinque giocatori delle riserve per fare il precampionato con la prima squadra. Serrano, Benat Prados, Nico Williams, Artola e il portiere Agirrezzabala sono i prescelti dall'allenatore.