Le aperture spagnole - Troppo Siviglia per questo Barça: ora serve un'altra remontada

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi giovedì 11 febbraio 2021:

Marca

"Mezza finale"

Prima pagina in gran parte dedicata alla semifinale di andata di Copa del Rey tra Siviglia e Barcellona terminata 2-0 per gli andalusi. Blaugrana molto scossi dai due gol di Koundé e Rakitic che avvicinano gli uomini di Loperegui alla sfida per il titolo. I catalani non hanno offerto una buona prestazione e avranno bisogno di una grande rimonta al Camp Nou.

As

"Troppo Siviglia per questo Barça"

Titolo eloquente quello del quotidiano in apertura che descrive al meglio la vittoria degli andalusi per 2-0 sui blaugrana. I gol di Koundé e Rakitic avvicinano la squadra di Lopetegui alla finale e lasciano gli uomini di Koeman alle corde. Il tecnico olandese attacca: "Non ci hanno dato un rigore".

Sport

"Serve un'altra remontada"

Ancora spazio al Barcellona ed alla sconfitta per 2-0 contro il Siviglia nella semifinale di andata di Copa del Rey. I blaugrana adesso devono giocare una gara epica al Camp Nou per raggiungere la finale. Ancora una volta sono costati cari gli errori della difesa, in particolare quelli di Umtiti.

Mundo Deportivo

"Toca proeza"

Il quotidiano dedica spazio nell'apertura in prima pagina alla debacle per 2-0 del Barcellona in casa del Siviglia nell'andata delle semifinali di Copa del Rey. I blaugrana adesso dovranno rimontare due gol al Camp Nou dopo una sconfitta eccessiva per i meriti dei catalani. Il Siviglia ha ottimizzato due errori difensivi degli avversari. Punizione dura per gli uomini di Koeman che hanno fatto la partita.