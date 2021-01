Le lacrime di Insigne. Il Mattino: "Il capitano vuole portare il Napoli alla vittoria"

Il Mattino torna sulla notte tra mercoledì e ieri, definendola "la più lunga". E' stata la notte di Lorenzo Insigne, uscito dal campo di Reggio Emilia tra le lacrime e gli abbracci dei compagni. Non ci ha dormito Lorenzo, che prima di essere il capitano della squadra è un tifoso del Napoli e tiene al club azzurro ancora di più dopo la brutta serata di Supercoppa. Vuole legare il suo nome a quello della squadra vincendo qualcosa di importante. Ha un contratto in scadenza con il Napoli nel 2022, ma al momento non si è ancora parlato di rinnovo: il tema verrà affrontato più avanti, verso il finale della stagione in corso. Dopo la serataccia di Reggio Emilia, tutti i compagni di squadra hanno fatto sentire il proprio calore a Insigne: il gesto più eclatante è stato quello di Ghoulam il quale ha postato una foto della maglia dell'attaccante aggiungendo la didascalia "Capitano" affiancata da un simbolo che indica la forza.