Leoni a Wembley. Corriere dello Sport: "Contro l'Austria a caccia dei quarti"

"Contro l'Austria a caccia dei quarti", titola stamane il Corriere dello Sport. Adesso inizia davvero un altro torneo, come disse Mancini dopo aver chiuso il filotto di vittorie del girone. Ci sarà da gestire non solo il salto in avanti nelle aspettative ma anche l'uscita dalla nostra comfort zone. A Roma siamo stati re casalinghi, circondati dall'affetto della gente, logisticamente avvantaggiati dal calendario. Ora le cose cambiano e il rumore dei nemici si inizia a sentire distintamente. Stasera a Wembley ci saranno poco più di 1200 tifosi nostrani ufficiali. Ma l'Italia è arrivata a Londra in una situazione praticamente ideale sul piano tattico, anche se Chiellini e Florenzi resteranno a guardare. Ma Mancini può scegliere tra almeno 18 titolari: un ricchezza che dovrà essere gestita. Ora i ballottaggi sono tra Acerbi e Bastoni per sostituire Chiellini e tra Verratti e Locatelli.