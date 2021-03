Llorente a Tuttosport: "Discutere CR7? Roba da pazzi. Mi sarebbe piaciuto tornare alla Juve"

vedi letture

"Mi sarebbe piaciuto tornare alla Juventus, sia per giocare con CR7 e sia per essere allenato da Pirlo. Cristiano è uno dei più grandi e con Andrea ho ottimi ricordi. La Juve resta una parte del mio cuore, a Torino ho vissuto i due anni più belli della mia carriera, vincendo cinque titoli. Detto questo, a Udine sono felicissimo" ha detto Fernando Llorente in esclusiva a Tuttosport. Ancora su Pirlo: "Andrea sta guidando la Juventus in un periodo di cambiamento. Nonostante le difficoltà, tutti sono contenti di lui. Sento spesso Marotta e anche altri ex compagni. Di Pirlo dicono tutti un gran bene, nonostante i risultati non siano quelli che avrebbero voluto". Infine sulle critiche a CR7: "Posso capire le critiche per l'eliminazione dalla Champions però mi sembrano pazzi quelli che mettono in discussione Cristiano Ronaldo. Con lui parti da 1-0".