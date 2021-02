Lo Spezia torna sulla Terra. Il Secolo XIX. "Sconfitta nella culla del Rinascimento"

Il Secolo XIX analizza il ko dello Spezia in casa della Fiorentina: "Lo Spezia torna sulla Terra. Sconfitta nella culla del Rinascimento". Dopo le brillanti vittorie contro Sassuolo e Milan, ritorno alla realtà per la formazione di Italiano, sconfitta a Firenze. Netto 3-0 dei viola. Succede tutto nella ripresa: Prandelli azzecca i cambi, mandando dentro Castrovilli ed Eysseric che troveranno assist e gol decisivi per il ritorno alla vittoria della Fiorentina, lo Spezia un po' distratto, arretra inspiegabilmente il baricentro, fatica a reagire e accusa il colpo dopo il gol dell'1-0 di Vlahovic. Sorpasso in classifica effettuato da parte di Prandelli su Italiano.