Longo al Corriere di Torino: "Sia la Juve che il Toro hanno bisogno di vincere il derby"

Il tecnico dell'Alessandria, ex granata, Moreno Longo ha parlato al Corriere di Torino della gara che attende la sua squadra contro la Juventus Under 23, proprio nel giorno del derby di Torino: "Sono sincero, è una sfida come le altre, anche se condividiamo lo stadio. E' però un avversario di gran valore, con profili di un'altra categoria e talenti frutto di investimenti importanti. Toro-Juve mezz'ora prima? Sarà un derby più combattuto del solito, ci sono due squadre che devono vincere: i tre punti pesano per entrambe. Non potrò vederlo, lo recupererò con calma... Ma diciamo che in questo momento ho già la mia gatta da pelare".