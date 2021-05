Lotito-Inzaghi, prove di pace. Il Messaggero: "Oggi incontro per decidere il futuro della Lazio"

vedi letture

"Oggi incontro per decidere il futuro della Lazio", scrive Il Messaggero. E' il giorno del giudizio in casa Lazio. Salgono le quotazioni di permanenza di Inzaghi, soprattutto dopo che Gattuso è andato a Firenze. Oggi però servirà ricostruire in poche ore un rapporto deteriorato da attriti lunghi un anno. Per la società Inzaghi deve chiedere scusa per le parole di sfogo degli ultimi giorni e accettare un rinnovo al ribasso. Non vale più la bozza di rinnovo presentata a febbraio: deve "pagare" per non avere accettato subito, per avere aspettato altre corteggiatrici. Sono in atto prove di disgelo e oggi potrebbe andare in scena l'incontro. Altrimenti c'è la suggestione Sarri, che però prende 6 milioni, oppure Gotti. E anche Mihajlovic non è da escludere, come simbolo di lazialità.