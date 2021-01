Lozano illude, poi il crollo. Il Mattino: "Il Napoli regge un tempo, la difesa balla"

vedi letture

"Il Napoli regge un tempo, la difesa balla", titola Il Mattino oggi in edicola. Tonfo Napoli, reggono un tempo gli azzurri di Gattuso, poi scompaiono nella ripresa, travolti da un Verona incontenibile. Una brutta sconfitta, la sesta in campionato, che fa scivolare la squadra di Gattuso al sesto posto. Illusorio il gol lampo di Lozano dopo 9 secondi: il Napoli crea qualche altra opportunità ma non riesce a concretizzarla e dopo il pari di Dimarco accusa un brusco calo fisico. Il Napoli si spegne mentalmente e cala fisicamente, sovrastato dall'intensità dei gialloblu. Finisce con tre reti al passivo per la squadra di Gattuso, che perde il trono di miglior difesa.