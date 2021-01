Mai un avvio così positivo per Caicedo. Il Messaggero: "Ma la Lazio valuta offerte"

vedi letture

Il Messaggero si sofferma sul futuro di Caicedo. "La Lazio valuta offerte" scrive il quotidiano. Da contestato ad amato. Da gregario a protagonista, ma anche salvatore della Patria: è questa la storia di Caicedo. A sorprendere è la sua media realizzativa in base ai minuti giocati: un gol ogni 116 minuti. Non pochi per una terza punta, visto che nelle gerarchie viene dopo Immobile e Correa. Felipe è attaccato alla Lazio, tanto che il suo gesto di baciare la maglia dopo il gol alla Fiorentina non è passato inosservato. Per la società è un calciatore importante ma allo stesso tempo Lotito è pronto a valutare offerte dai 7 milioni in su. C'è la Fiorentina ma si parla anche di Inter e Juve. Se dovesse partire la Lazio andrà sul mercato, ma non per un attaccante bensì per un difensore o se Lulic non dovesse dare garanzie, su un esterno.