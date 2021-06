Mancini a SportWeek: "Se tornassi indietro non rifiuterei di andare al Mondiale nel '94"

vedi letture

Intervista per Roberto Mancini a SportWeek: "Se tornassi indietro non rifiuterei di andare al Mondiale nel '94". Il commissario tecnico azzurro ha parlato della sua carriera e non solo. Il Mancio collega la parola felicità "alla fortuna di aver potuto giocare a calcio, il mio sogno, e di poter lavorare con i giovani". Intanto l'ex c.t. ha un piccolo rimpianto: "Si può sempre cambiare idea nella vita. Se tornassi indietro non rifiuterei di andare al Mondiale nel '94".