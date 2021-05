Matthaus a La Stampa: "Felice che l'Inter abbia fermato la Juve. Superlega? Il calcio non è solo denaro"

Nell'intervista esclusiva concessa a La Stampa, Lothar Matthaus si è detto "contento che sia stata l'Inter a interrompere il ciclo vincente di nove anni della Juventus". L'ex centrocampista ha parlato anche di Bayern, soffermandosi sulla scelta del club bavarese di non aderire al progetto Superlega: "Ha fatto benissimo. Il calcio non è solo denaro. È passione, sentimento, emozione. Non può essere ridotto al business. Non si può fare a meno dei campionati nazionali. Se per con tinuare ad avere questo bisogna avere meno soldi, va bene avere meno soldi. Il calcio può cambiare, non deve restare fermo". Il tedesco ha poi proseguito: "Noi siamo contenti della Bundesliga, anche se siamo meno ricchi della Premier League. E anche voi dovreste essere contenti della Serie A". Una presa di posizione netta, dunque, suggellata da questa chiosa: "Bayern, Borussia e PSG hanno detto no alla Superlega per dire sì al calcio che amiamo".