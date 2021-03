McKennie insegue Vidal. Tuttosport: "Il texano il nuovo guerriero-bomber della Juve"

"Il texano il nuovo guerriero-bomber della Juve", titola Tuttosport su McKennie. Le sue corse e la sua carta d'identità sono tra i motivi che permettono ai tifosi della Juventus di sorridere: McKennie, uno dei sei bianconeri under 24 già in grado di recitare un ruolo da protagonista nella Juventus. E' stato la sorpresa maggiore sia per duttilità che per rendimento. Da trequartista poi sfrutta la libertà del ruolo per inserirsi e trovare la via della rete con semplicità: pressing e copertura in fase di non possesso, inserirsi in area in fase di possesso. Cinque le reti segnate ed ora l'obiettivo sono le 7 di Vidal al primo anno in bianconero.