Milan, bivio per Romagnoli. Tuttosport: "Futuro in bilico"

"Futuro in bilico". Questo il titolo di Tuttosport nell'edizione odierna su Alessio Romagnoli. Donnarumma e Calhanoglu stanno per dire sì, ma Calabria, Conti, Kessie ed il capitano rossonero devono ancora sedersi a trattare vista la scadenza nel 2022. L'ex Roma guadagna 3,5 milioni di euro, ma Raiola ne vuole 5 per rinnovare. A Casa Milan stanno facendo i conti visto il rendimento di Kjaer, Gabbia, Kalulu e l'acquisto vicino di Simakan. Una rinuncia possibile, ma non certa anche perché la valutazione del club di appartenenza è tra i 45 e i 50 milioni.