Milan-Cagliari, la moviola del Corriere dello Sport: "Non c'è rigore su Rebic"

"Non c'è rigore su Rebic", titola il Corriere dello Sport nella moviola di Milan-Cagliari. Partita in controllo per il direttore di gara Massa. 16 falli e 4 gialli, due dubbi in area di rigore del Cagliari risolti con un rapido check. Trattenuta di maglia di Carboni su Rebic, che colpisce di testa: il rossonero si rammarica per l'occasione fallita e Massa valuta non punibile la trattenuta. Sul tocco di mano Castillejo-Duncan: arriva in contemporanea il tocco di entrambi e l'arbitro fa proseguire. Neo negativo la gestione del finale di primo tempo: punizione al 44' 40'', un minuto e mezzo per battere e assegnare un calcio d'angolo per poi rimangiarsi tutto e mandare le squadre negli spogliatoi.