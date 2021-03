Milan, frenata senza big. Corriere dello Sport: "Infermeria piena di uomini chiave"

Dentro le difficoltà del Milan c'è un'emergenza che non accenna a dare tregua al Milan, scrive il Corriere dello Sport. La malasorte rema contro e Pioli deve arrangiarsi col materiale che gli resta. Pensare ad un'infermeria vuota resta un'illusione. Caso Calabria: l'esterno si è sottoposto a un intervento artroscopico. L'azzardo di puntare su Mandzukic è servito solo a riempire l'infermeria. Nel frattempo anche Rebic rispondeva a intermittenza. Pioli ha pagato e paga la condizione precaria di una rosa che in gennaio ha pure avuto anche il Covid come scomodo avversario. Calhanoglu è stato uno degli ultimi contagiati. Ed infine l'infortunio inguinale di Ibrahimovic a Roma. Ma ora a Firenze non potrà che essere lui l'uomo-gol designato in un Milan che davanti ha gli uomini contati.