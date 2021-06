Milan, Ibra sotto i ferri. Corriere della Sera: "L'obiettivo è giocare la prima di serie A"

"Milan, Ibra sotto i ferri. L'obiettivo è giocare la prima di serie A" scrive il Corriere della Sera. E' iniziata l'ennesima corsa contro il tempo di Ibra. Zlatan è stato operato ieri al ginocchio, se i tempi di recupero dovessero essere confermati, l'attaccante tornerà in tempo per la prima di campionato, il 22 agosto. Quattro settimane per correre, 8 per giocare. I rossoneri hanno optato per l'intervento di pulizia al ginocchio che tormenta Ibra dalla fine dello scorso campionato. Inizialmente si sarebbe dovuto trattare di un'artroscopia diagnostica, per capire quale fosse il problema, poi si è scelto di passare all'intervento di pulizia del ginocchio: a rendere possibile l'intervento il fatto che il danno fosse minimo. E con Ibra sotto i ferri, il Milan proverà a stringere per Giroud o comunque su un altro centravanti.