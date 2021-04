Milan, iDea Pessina. Gazzetta dello Sport "Rinnovo difficile con l'Atalanta, il Diavolo ci prova"

La Gazzetta dello Sport lancia un'importante indiscrezione di mercato: il Milan su Pessina. "Rinnovo difficile con l'Atalanta, il Diavolo ci prova" scrive il quotidiano. In ballo il futuro di Pessina ma anche il riscatto di Caldara, in prestito alla Dea proprio dal Milan. Gasp lo stima ma il difensore gioca poco: Percassi investirà 15 milioni per confermarlo? Il Milan nel frattempo pensa a Pessina, che potrebbe tornare in rossonero a distanza di 4 anni ma si tiene alla larga da invasioni di campo che potrebbero infastidire l'Atalanta per non condizionare eventualmente il discorso legato a Caldara. Pessina ha un contratto in scadenza nel 2022 e guadagna 400mila euro. L'Atalanta è disposta a superare il muro del milione ma l'idea di tornare al Milan stuzzica l'ambizioso Matteo che si guarda attorno in attesa di capire cosa fare nella prossima stagione.