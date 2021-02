Milan, la folle idea di Ibrahimovic. La Stampa: "Vincere quella Champions che gli manca"

"Vincere quella Champions che gli manca", sarebbe questa la folle idea di Ibrahimovic con cui apre La Stampa oggi in edicola. Dopo mezz'ora di un Milan-Crotone neppure tanto semplice per la capolista, Ibrahimovic segna ed entra nella storia, dove peraltro aveva già un posticino di rilievo. La rete realizzata al termine di un'azione con Leao è la sua cinquecentesima nelle sue 825 partite disputate con le maglie di club. Nel giro di un'altra mezz'oretta segnerà anche la numero 501 e chiede il rinnovo di contratto. Nel Milan ha trovato una comunità d'intenti e un ambiente favorevole tali per cui non ha scelta: solo a Milanello, sotto la direzione di Pioli, può tentare l'ultima impresa che gli manca. Vincere la Champions League.

Sul suo conto escono statistiche incredibili: è l'unico dei maggiori cinque campionati europei ad avere segnato almeno 5 gol di testa (6), di destro (11) e di sinistro (5). Il Crotone è la 31^ squadra contro cui va a segno. Ma di straordinario ha anche l'età. I suoi 39 anni non richiedono particolari tempi di recupero. Quando sta bene vuole giocare 90 minuti ed il suo chilometraggio nel corso della partita ha raggiunto quello dei compagni di reparto.