Milik in arrivo, ora tutto su Paredes. Il QS in apertura: "Juve, è già riparazione"

"Juve, è già riparazione", si legge stamane in apertura sul QS. Il quotidiano analizza le strategie di mercato dei bianconeri, che stanno già correndo ai ripari dopo le prime avvisaglie di pericolo a Genova: quasi fatta per l'arrivo di Milik, poi partirà l'assalto a Leandro Paredes, il grande obiettivo per il centrocampo di Allegri.