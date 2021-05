Moratti al QS: "L'Inter ononerà il derby d'Italia. A Conte dico di avere pazienza"

Parola a Massimo Moratti. L'ex presidente nerazzurro parla al QS: "L'Inter ononerà il derby d'Italia. A Conte dico di avere pazienza". Oggi il derby d'Italia: "Conte non ha il carattere di chi vuol far felici i bianconeri - dice Moratti - Spero sia una sfida bellissima e che l'Inter faccia un bel regalo a me e ai tifosi". Sul momento difficile della Juve aggiunge: "Se si vince tanto può capitare di fare errori. E' pure possibile che tutto sia dovuto al fatto di pensare di essere così forti da potersi permettere un allenatore molto intelligente ma non esperto come Pirlo piuttosto che una 'svolazzato' come la Superlega. Ma Andrea Agnelli è uno coi piedi per terra e si rifarà". Infine un consiglio a Conte: "Ha dato dimostrazione di tenere all'Inter, i tifosi sono fieri di lui. Spero possa restare".