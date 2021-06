Mourinho chiama Gigio. La Gazzetta dello Sport: "La Roma prova il grande colpo

vedi letture

"La Roma prova il grande colpo", titola La Gazzetta dello Sport sul tentativo di Mourinho di portare a Roma Donnarumma. Tanti gli assistiti di Raiola a Trigoria, con giorni caldi sul fronte rinnovi e trattative. Ma la Roma vanta l'asso Mourinho che avrebbe chiamato Gigio con la fatidica domanda: "Vieni a Roma con me?". E la risposta di Donnarumma è sempre la stessa: mi fido di Mino. Raiola è convinto di portarlo a breve in un top club a guadagnare circa 10 milioni di euro l'anno. Paradossalmente quello dell'ingaggio potrebbe essere l'ostacolo minore per la Roma. Il problema è che il portiere ha altre mire per la testa.