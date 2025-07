Napoli, falsa partenza. Il Mattino oggi in prima pagina: "Tanto lavoro da fare"

Consueto spazio riservato al calcio oggi in prima pagina su Il Mattino, con il seguente titolo in taglio basso: "Napoli, falsa partenza: tanto lavoro da fare". Il riferimento è alla prima amichevole estiva degli azzurri, giocata ieri a Dimaro contro l'Arezzo e persa sorprendentemente per 2-0.

Decisive le reti, una per tempo, di Pattarello e di Varela: la prima arriva su calcio di rigore, dopo un fallo del nuovo acquisto Noa Lang ai danni dello stesso Pattarello. Nel finale, il clamoroso errore di Mazzocchi lancia Varela a tu per tu con il portiere azzurro Contini (subentrato a Meret), consentendo il raddoppio ai toscani. Quarantasei minuti in campo per Kevin De Bruyne, in campo solo nel primo tempo come praticamente tutti i giocatori del Napoli, a parte Anguissa sostituito solo al 68’ da Vergara.

Spinazzola nel post partita: "Il risultato non è quello che volevamo: è un'amichevole, ma potevamo fare molto meglio. Ovviamente sono sei giorni di ritiro in cui abbiamo lavorato molto, loro erano più avanti nella preparazione e si vedeva. Dobbiamo ancora lavorare tanto ed anche con i nuovi arrivati trovare i giusti posizionamenti tattici. L'aspetto positivo di questa sfida è che ci siamo allenati ed abbiamo provato le cose che chiede il mister, poi con maggiore lucidità domani analizzeremo meglio tutto".