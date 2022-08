Napoli, grande entusiasmo per i nuovi acquisti. Il Roma: "Maradona pieno con il Monza"

Cresce l'entusiasmo in casa Napoli: "Maradona pieno con il Monza", titola in taglio alto l'edizione odierna de Il Roma. Tifosi rinfrancati dagli ultimi acquisti: da Kvaratskhelia a Kim, passando per Raspadori, Ndombele e Simeone, c'è grande curiosità di vedere all'opera i nuovi arrivati.