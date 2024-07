Napoli, Osimhen-PSG in stand-by. Si continua a lavorare per Lukaku

Sono tanti i temi di mercato in casa Napoli, con la trattativa tra PSG e Osimhen che tiene banco su tutto. Dopo l'impennata dei giorni scorsi in cui l'affare sembrava ormai fatto, il no di De Laurentiis all'offerta vicina ai 100 milioni avanzata dai parigini ha messo tutto in stand-by. Ora il giocatore è tornato ad allenarsi in campo agli ordini di Conte ma l'entourage dell'attaccante giura che l'affare andrà in porto.

Dall'altra per, il Napoli continua a lavorare per portare in azzurro Lukaku. Dopo aver trovato l'accordo con il giocatore, ora è il turno del Chelsea che però sembra non voler cedere all'idea del prestito. Lo riporta Il Mattino.